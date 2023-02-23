Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 3.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10.

ЦСКА провёл содержательный тренировочный сбор, в ходе которого игроки набирали игровую практику. Не все результаты контрольных матчей удовлетворили Владимира Федотова. Особенно вызывало вопросы последнее поражение от «Рубина» со счётом 0:2. Группа атаки ЦСКА продемонстрировала полное отсутствие взаимопонимания и концентрации. Незабитый пенальти и несколько нереализованных моментов должны стать поводом к разбору для хозяев поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» готовится к дебюту с новым главным тренером. Александра Сторожука сменил на посту известный специалист из Сербии Ивич. По контрольным встречам сложно сделать вывод о его тактической концепции, но кандидатура явно проходила утверждение у Галицкого. Требования Сергея Николаевича к игре «Краснодара» давно известны. На трансферном рынке «быки» поработали удачно, усилив линию нападения за счёт бразильца Кади Боржеса и нигерийца Мозеса Кобнана.

ЦСКА и «Краснодар» в очных встречах в Москве радуют фанатов большим количеством забитых мячей. В трёх из четырёх игр забито минимум четыре мяча. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 3.10. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.