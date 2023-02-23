ЦСКА – «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России в Москве

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА – «Краснодар».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
«Надеюсь, что матч состоится, ведь погода в Москве холодная. Погода может помешать командам много забить. Между собой они сыграли 27 матчей: десять побед у ЦСКА, девять ничьих, семь побед «Краснодара». В этом сезоне армейцы выиграли со счётом 4:1 ещё в сентябре. Отмечу, что краснодарцы забивали в ворота ЦСКА в девяти из десяти последних очных матчей.
У ЦСКА больше стабильности. Федотов остался в команде, состав более сыгранный. У «Краснодара» новый наставник. Я не знаю, с какой расстановкой сыграют гости. На поле армейцев «Краснодар» в последний раз побеждал осенью 2018 года. Краснодарцы сыграли на товарищеском Зимнем Кубке, где выиграли два матча, но были разгромлены «Спартаком». Армейцы в товарняках сыграли вничью с «Ахматом», победили «Динамо» и уступили «Рубину».
У обеих команд хорошие вратари. Акинфеев и Сафонов едва ли позволят нападающим забить много. Конечно, повлиять на результативность должен и фактор погоды. Поэтому не жду много забитых голов», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
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