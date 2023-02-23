«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«Манчестер Юнайтед» на поле противника ничем ему не уступал, а в остроте атак и вовсе выглядел привлекательнее. «Красные дьяволы» после удачного выступления в столице Каталонии разбили «Лестер» в рамках чемпионата, что однозначно повысит мотивацию перед ответной игрой с «Барселоной». Манкунианцы набрали приличный темп и уже угрожают двум лидерам таблицы, рассчитывая побороться за титул в АПЛ в нынешнем сезоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается самой «Барселоны», то здесь тоже все в полном порядке и клуб остается непобедимым с октября прошлого года, лишь однажды сыграв вничью в последних десяти встречах. «Сине-гранатовые» очень хороши по всем параметрам, продолжают возглавлять таблицу Примеры, но и Лигой Европы не брезгуют, желая взять трофей и здесь. В домашней встрече каталонцы могли вырвать победу, будучи несколько активнее после перерыва, но оппонент попался слишком опытный и мощный.

На мой взгляд, ответная встреча пройдет по похожему сценарию и стоит вновь ожидать активности от клубов в передней линии, учитывая их модели игры и качественных игроков атаки. Отдать предпочтение одной из команд непросто — и те, и другие примерно равны и шансы на успех одинаковы. Я считаю, что стоит присмотреться к ставке на высокую результативность, принимая во внимание все вышеизложенное.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.