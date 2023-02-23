«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.
«Манчестер Юнайтед» на поле противника ничем ему не уступал, а в остроте атак и вовсе выглядел привлекательнее. «Красные дьяволы» после удачного выступления в столице Каталонии разбили «Лестер» в рамках чемпионата, что однозначно повысит мотивацию перед ответной игрой с «Барселоной». Манкунианцы набрали приличный темп и уже угрожают двум лидерам таблицы, рассчитывая побороться за титул в АПЛ в нынешнем сезоне.
Что касается самой «Барселоны», то здесь тоже все в полном порядке и клуб остается непобедимым с октября прошлого года, лишь однажды сыграв вничью в последних десяти встречах. «Сине-гранатовые» очень хороши по всем параметрам, продолжают возглавлять таблицу Примеры, но и Лигой Европы не брезгуют, желая взять трофей и здесь. В домашней встрече каталонцы могли вырвать победу, будучи несколько активнее после перерыва, но оппонент попался слишком опытный и мощный.
На мой взгляд, ответная встреча пройдет по похожему сценарию и стоит вновь ожидать активности от клубов в передней линии, учитывая их модели игры и качественных игроков атаки. Отдать предпочтение одной из команд непросто — и те, и другие примерно равны и шансы на успех одинаковы. Я считаю, что стоит присмотреться к ставке на высокую результативность, принимая во внимание все вышеизложенное.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
- 23 февраля 2023
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 22 февраля 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:50