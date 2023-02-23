«Монако» – «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Монако» – «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.98.

«В первой игре «Монако» одержал победу на выезде – 3:2. Это не очень удивляет с точки зрения того футбола и тех результатов, которые показывает «Байер» в последнее время. Но все равно это большое достижение. «Монако» теперь явный фаворит пары. Коэффициент на их проход – 1,25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Байера» плохая ситуация в Бундеслиге. Он рискует остаться без Европы на следующий сезон, причем серьезно рискует. Вообще, он плохо играет в последнее время. У нового тренера не очень получается. Я не исключаю того, что «Байер» может махнуть рукой на Лигу Европы и сосредоточиться на чемпионате.

С другой стороны, все это не значит, что команда из Леверкузена выйдет, подняв руки кверху, и вообще не будет помышлять об атаках. «Байер» так играть не умеет – атаки будут. Они будут пытаться атаковать. Но насколько они сами будут верить в то, что конечный результат достижим, это для меня главный вопрос.

Но я все равно выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», поскольку думаю, что проблемы в обороне есть и у тех и у других. Коэффициент высокий – 1,98. Хорошая ставка», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.