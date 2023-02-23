«МЮ» — «Барселона»: прогноз Александра Елагина на игру 1/16 финала Лиги Европы

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Барселона».
Ставка: проход «МЮ» за 1.73.
«Неделю назад команды разошлись боевой ничьей. При этом 3 из 4 голов забили каталонцы, так как Жюль Кюнде записал на свой счет автогол. «МЮ» выиграл только одну из последних 11 игр против каталонцев в еврокубках. «Барселона» 5 раз играла с «МЮ» на выезде в еврокубках. Не сумев выиграть ни в одном из первых 4 матчей, они победили в гостях в апреле 2019 года. Манкунианцы проиграли только дважды в 11 последних домашних играх в еврокубках. Оба поражения «МЮ» потерпел в 2022 году против испанских «Атлетико» и «Реала Сосьедад».
Команды встречаются после уверенных сухих побед в домашних чемпионатах. У хозяев все сильнейшие игроки в строю. После дисквалификации может появиться Мартинес. А вот у гостей под вопросом Дембеле, не будет Педри и Гави. Это очень важные футболисты. Поэтому и ожидаю, что манкунианцы сумеют пробиться в следующую стадию», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
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