«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.00.

«Первый матч в этом противостоянии завершился ничьей 2:2. В феноменальной форме находится Рашфорд. Лично мне как комментатору больше понравилась игра «Манчестер Юнайтед», причем меня даже обвиняли в том, что я не отмечал положительные моменты в игре «Барселоны». «Манчестер Юнайтед» вполне мог бы выжать больше, чем ничью.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последнем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» продолжил показывать свою классную форму. Был обыгран «Лестер», а Рашфорд отметился дублем.

«Барселона» в экономрежиме обыграла «Кадис». В отсутствие Гави, который будет пропускать этот матч, и Педри, который получил травму, Серхио Роберто займет место в центре с де Йонгом. Также вернется Бускетс, а это большое подспорье для команды Хави.

Не думаю, что ответная игра получится насыщенной, как первый матч. Мне кажется, что команды больше внимания уделят обороне. Выездные матчи не играют никакой роли, поэтому «Барселоне» надо просто выиграть — и тогда она пройдет дальше. В прошлом сезоне она с этим справилась.

«Манчестер Юнайтед» это все понимает, а текущая форма «Манчестер Юнайтед» убеждает, что все находится под контролем тен Хага. Если манкунианцы сыграют так же, как и неделю назад, то есть отличные шансы не уступить дома. Мой прогноз — 1Х и ТМ (3,5). Сомневаюсь, что команды снова раскошелятся на четыре мяча», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.