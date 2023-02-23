ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар» в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«ЦСКА – «Краснодар» — один из самых ярких, ожидаемых матчей по афише. Новый «Краснодар» с Владимиром Ивичем, старый ЦСКА с Владимиром Федотовым. Посмотрим, кто возьмёт своё в этом противостоянии двух Владимиров. Будет ещё ответная игра в Краснодаре.
Армейцы продолжают играть схему с тремя защитниками. Не знаю, сыграет Агапов или не сыграет. Там есть вопрос по Дивееву. Армейцы, откровенно говоря, не здорово смотрелись с «Рубином» в последнем товарищеском матче. Но, опять-таки, это могут быть издержки готовности, нагрузки и тому подобного.
«Краснодар» мы видели на сборах – в Кубке РПЛ. Очень хорошая и интересная атака с быстрыми крайками. Интересный футболист появился в середине – Боржес. В порядке Сперцян. Форму набирает Черников. Ну и Ленини пару матчей вроде бы сыграл неплохо. А в обороне даже с появлением Хуниора Алонсо продолжает чудить Кайо. Есть Сафонов, который часто выручает, но бывает, что и он может дать маху.
Я бы здесь сыграл вариант «обе забьют» за 1.70. Можно посмотреть комбо – «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент выше двойки. Очень результативная игра у этих команд получилась в чемпионате, когда три пенальти армейцы били и все они были назначены по делу. Посмотрим. Вокруг матчей ЦСКА с «Краснодаром» много судейских разборок, мини-скандалов. Хотелось бы, чтобы здесь обошлось без оных, но с хорошего качества футболом, с забитыми мячами», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
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