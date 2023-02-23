«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка России в Самаре

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» (Москва) в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.99.

«Как всегда, сложно после сборов иметь однозначное мнение по поводу команд. Вроде бы «Динамо» хорошую серию игр провело, но уступили ЦСКА в последней контрольной встрече. «Крылья Советов» вообще в последний раз играли две встречи за день двумя составами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что отталкиваться надо от содержания игры. В Самаре очень холодно. Будет очень сложно и той и другой команде. Честно говоря, я не жду здесь креативного и результативного футбола, тем более это кубковый матч. Полагаю, его судьбу может решить один мяч.

Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча – 1.99, считаю его несуразно завышенным. Мне кажется, это отличная ставка, тем более почти за двойку. Когда ещё такое поймаешь», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.