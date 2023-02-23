ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России с коэффициентом 3.67

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА – «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.67.

«Встретятся пятая и восьмая команды РПЛ. Оба коллектива набрали по 13 очков в групповой стадии турнира и довольно уверенно вышли в плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА и «Краснодар» хорошо поработали на сборах, но надо понимать, что товарищеские игры официального статуса не имеют, поэтому не всегда точно отображают состояние команд.

ЦСКА сыграет дома и по подбору игроков явно превосходит «Краснодар». Москвичи не забили только в одном матче, а «быки» пропустили только в одной игре на сборах. Моя ставка – ничья», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.