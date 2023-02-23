ЦСКА — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру Пути РПЛ Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: победа ЦСКА за 1.86.

«Российские турниры возвращаются. Уже в первом матче Кубка России пройдёт встреча ЦСКА и «Краснодара». Думаю, «быкам» будет непросто на выезде в Москве.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я видел обе команды на сборах, и смотрелись они весьма неплохо. Армейцы провели почти в два раза больше товарищеских встреч, в сравнении с «быками». И только один раз за зимний перерыв подопечные Федотова проиграли – «Рубину» (0:2). В остальных товарищеских матчах ЦСКА часто побеждал, в том числе «Динамо» (2:1).

«Краснодар» же за сборы провёл только четыре матча, за время которых проиграл только «Спартаку» (0:4). Зато смогли «быки» ещё обыграть «Ростов» (4:0) и «Сочи» (1:0). Также теперь клуб играет под руководством нового тренера – Владимира Ивича. Будет интересно увидеть, как краснодарцы покажут себя после возвращения российских турниров.

Всё-таки это первая встреча команд, которая ещё и пройдет в Москве. «Краснодару» точно будет нелегко. Много рисковать «быки» не станут, но предпочтение я тут всё же отдам хозяевам поля. Даже в РПЛ ЦСКА выступал более уверенно, перед перерывом он финишировал в таблице выше «Краснодара», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.