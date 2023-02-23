ЦСКА — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру Пути РПЛ Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Краснодар».
Ставка: победа ЦСКА за 1.86.
«Российские турниры возвращаются. Уже в первом матче Кубка России пройдёт встреча ЦСКА и «Краснодара». Думаю, «быкам» будет непросто на выезде в Москве.
Я видел обе команды на сборах, и смотрелись они весьма неплохо. Армейцы провели почти в два раза больше товарищеских встреч, в сравнении с «быками». И только один раз за зимний перерыв подопечные Федотова проиграли – «Рубину» (0:2). В остальных товарищеских матчах ЦСКА часто побеждал, в том числе «Динамо» (2:1).
«Краснодар» же за сборы провёл только четыре матча, за время которых проиграл только «Спартаку» (0:4). Зато смогли «быки» ещё обыграть «Ростов» (4:0) и «Сочи» (1:0). Также теперь клуб играет под руководством нового тренера – Владимира Ивича. Будет интересно увидеть, как краснодарцы покажут себя после возвращения российских турниров.
Всё-таки это первая встреча команд, которая ещё и пройдет в Москве. «Краснодару» точно будет нелегко. Много рисковать «быки» не станут, но предпочтение я тут всё же отдам хозяевам поля. Даже в РПЛ ЦСКА выступал более уверенно, перед перерывом он финишировал в таблице выше «Краснодара», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
- 23 февраля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 22 февраля 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:50
-
10:00
-
01:03
-
01:00