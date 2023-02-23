«Монако» — «Байер»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 23 февраля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер».

Ставка: победа «Монако» за 2.18.

«Монако» набрал очень солидный ход и в последнее время выиграл шесть матчей при одной ничьей. Эти успехи позволили монегаскам подняться в тройку сильнейших в таблице Лиги 1. Они активно борются за титул в этом сезоне. Клуб довольно агрессивен впереди и всегда создаёт большое количество опасных моментов, забивая не меньше двух мячей за игру в пяти последних встречах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Байера», то в домашней игре с французами клуб выглядел сильнее и опаснее оппонента, но не смог добиться даже ничейного исхода, пропустив в добавленное время. «Фармацевтам» будет очень непросто обыграть противника в его стенах, учитывая не лучшую статистику в гостевых матчах. Однако так просто леверкузенцы победу не отдадут, рассчитывая побороться за проход в следующий раунд.

На мой взгляд, в этой паре шансы команд на успех примерно равны, но монегаски всё-таки смотрятся предпочтительнее. Фактор своего поля с поддержкой трибун придадут сил французам, да и преимущество в счёте на их стороне. Они способны сыграть по результату. «Байеру» придётся раскрыться в определённое время, за что противник в состоянии быстро наказать. Я считаю, что гости вновь не смогут добиться успеха, учитывая все предматчевые расклады», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.