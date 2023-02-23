Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Партизан» — «Шериф».

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Шерифу» очень не повезло в первом матче, но винить в неудаче он может лишь себя. Молдавский клуб в полной мере доминировал над соперником по всем атакующим показателям и совсем не проваливался в обороне. Более того, почти половину матча гости играли в большинстве, но пропустили всего со второй опасной контратаки. Теперь перед ними одновременно сложная и простая задача – необходимо отыгрываться, но тактически меняться не требуется.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шериф» продолжит давить уже с меньшей оглядкой на свои ворота и на сей раз без гола поле точно не покинет. «Партизан» пропускал минимум гол в 8 из 12 матчей Лиги конференций на своём стадионе. В то же время дома белградцы выступают очень хорошо и постараются теперь тоже действовать более агрессивно. На этом же отрезке 12 матчей в турнире они проиграли всего в двух случаях, а больше двух голов пропустили всего однажды.

Первой ставкой сейчас стоит рассмотреть обоюдную результативность – она идёт с коэффициентом 2.10. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей. Кроме того, в открытом стиле игры у «Партизана» появится гораздо больше возможностей на контратаках, да и трибуны будут гнать своих вперёд. Рассчитывать на минимальную результативность в четвёртом подряд очном матче этих команд не приходится.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.

Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.

Прогноз на матч «Ренн» — «Шахтёр» с коэффициентом 4.00.