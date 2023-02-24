«Авангард» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 3.90

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Торпедо».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.90.

«Нынешнее «Торпедо» весьма трудно понять. Есть ощущение, что оно целенаправленно пытается выйти в плей-офф на московское «Динамо», считая бело-голубых более удобными для себя соперниками, нежели «Северсталь» или «Витязь».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если это действительно так, то напрягаться в Омске нижегородцы не станут. Понятно, что и сдаваться не будут, просто проведут игру в подготовительно-тренировочном режиме. Как, кстати, и «Авангард», который на второе место Востока всё-таки влез, но какое оно скользкое и шаткое!

Получается, что очки в предстоящем матче больше нужны хозяевам. Причём им придется сильно перестраивать свою игру после ярославского «автобуса». Думаю, у ястребов всё получится и мы увидим достаточно задорную игру, тотал в которой упрыгает выше 5.5. А с финальной сиреной «Авангард» наберёт так ему необходимые два очка, причем ничтоже сумняшеся сделает это в основное время. Концовки матчей омичам удаются лучше, нежели нижегородцам», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.18.

«Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон».

Кожевников: СКА — один из фаворитов Кубка Гагарина.