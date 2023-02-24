«Ак Барс» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Металлург» (Магнитогорск).
Ставка: ТМ 4.5 за 1.97.
«Для «Ак Барса» матч не будет иметь никакого турнирного значения. Казанцы уже давно стали недосягаемыми на Востоке. Тем не менее матч с «Магниткой» незадолго до старта плей-офф должен показать, насколько команда Зинэтулы Билялетдинова готова к розыгрышу Кубка Гагарина.
«Магнитка», казалось бы, должна бороться за место в четвёрке, чтобы при удачном раскладе получить преимущество своей площадки во втором раунде плей-офф. Но она играет слишком нестабильно, не так давно уступив в Москве «Спартаку», который два дня спустя ЦСКА разнёс в пух и прах. Сейчас уже сомневаюсь, что «Металлург» поднимется выше шестой строчки в таблице.
Вряд ли игра будет результативной. Команды будут действовать строго в обороне, а потому поставил бы на тотал меньше 4.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.18.
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