«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон».
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.09.
«Матчи с участием обеих команд закончились удивительным образом – «Фулхэм» вполне мог крупно проигрывать «Брайтону», но выиграл, а «Вулверхэмптон» владел подавляющим преимуществом в игре с «Борнмутом», но проиграл. Лишнее доказательство тому, что ставки на статистику имеют явно больший шанс на выигрыш, нежели на исходы.
Матч первого круга между этими командами завершился довольно блеклой нулевой ничьей и маленьким количеством голевых моментов. Есть подозрение, что и предстоящая игра получится малозрелищной.
«Фулхэм» продолжает играть в достаточно экономный, но, как уже не раз получалось, эффективный футбол, ну а «волки» продолжают медленный прогресс под руководством Лопетеги. Предположу, что гости будут стремиться к большему контролю мяча и создадут больше, чем позволят лондонцам. Думаю, они увезут из столицы как минимум ничью», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
Прогноз на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.39.
«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за 14 месяцев.
Бракамонте: хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом.
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