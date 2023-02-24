«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.09.

«Матчи с участием обеих команд закончились удивительным образом – «Фулхэм» вполне мог крупно проигрывать «Брайтону», но выиграл, а «Вулверхэмптон» владел подавляющим преимуществом в игре с «Борнмутом», но проиграл. Лишнее доказательство тому, что ставки на статистику имеют явно больший шанс на выигрыш, нежели на исходы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч первого круга между этими командами завершился довольно блеклой нулевой ничьей и маленьким количеством голевых моментов. Есть подозрение, что и предстоящая игра получится малозрелищной.

«Фулхэм» продолжает играть в достаточно экономный, но, как уже не раз получалось, эффективный футбол, ну а «волки» продолжают медленный прогресс под руководством Лопетеги. Предположу, что гости будут стремиться к большему контролю мяча и создадут больше, чем позволят лондонцам. Думаю, они увезут из столицы как минимум ничью», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.39.

«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за 14 месяцев.

Бракамонте: хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом.