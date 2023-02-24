«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.66.

«Учитывая, сколько осталось играть в регулярном чемпионате, можно констатировать, что «Магнитка» подходит к плей-офф разболтанная. В общем, в том состоянии, в котором делать в плей-офф совершенно нечего и в котором её может скушать даже скромная «Сибирь».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Другое дело – «Ак Барс», который в начале сезона «штормило» похлеще, чем «Магнитку», но который в стальных руках Зинэтулы нашего Хайдаровича стал старым, привычным «Ак Барсом». В котором даже Радулов с его закидонами не только не портит общей картины, но и вносит в неё дополнительные краски.

Понятно, что в Казани «Магнитка» будет рваться: тут слишком много принципиальных моментов, чтобы валять дурака на льду. Но, думается, «Ак Барс» уже набрал такую форму, в которой ему любая «Магнитка» по плечу. Даже прыгающая в своем нынешнем состоянии выше головы. Поэтому предположу средний по голевому наполнению матч с тоталом, превышающим 4ю5. А по итогам матча хозяева наберут два очка, даже если им для этого не хватит основного времени», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.18.

«Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон».

Кожевников: СКА — один из фаворитов Кубка Гагарина.