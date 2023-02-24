ЦСКА — «Динамо»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 24 февраля

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и московское «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА за 1.86.

«ЦСКА в последнее время набрал какой-то зверский ход – забросил 15 шайб в последних двух матчах! Восемь голов получило «Торпедо» (8:3), а потом семь голов отгрузили московскому «Спартаку» (7:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом плане ЦСКА выглядит очень убедительно. К тому же армейцам нужно сохранить за собой второе место в Западной конференции, чтобы иметь полегче путь в плей-офф. Так что и мотивация должна быть очень сильной.

Положение «Динамо» в таблице уже никак не изменится, поэтому, если главный тренер Алексей Кудашов даст возможность отдохнуть своим лидерам перед плей-офф, мы это поймём.

12 февраля мы видели такой матч, и ЦСКА обыграл московское «Динамо» по буллитам (3:2). А вот 21 января динамовцы выиграли у ЦСКА по буллитам (2:1).

Но в тот период армейцы валились, потому что переигрывали смены. А теперь Сергей Фёдоров стоит у бортика с секундомером, ограничивая игровое время за смену своим хоккеистам и делая игру ЦСКА более интенсивной.

Я бы в этом матче взял кэф 1.86 на то, что ЦСКА победит в основное время», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

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