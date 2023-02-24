«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Артёма Батрака на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс-хоккеист, комментатор Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.92.
«Ак Барс» приехал с Дальнего Востока, это было относительно давно, после чего у него не было матчей. А вот «Металлург» сыграл в Москве, где проиграл мотивированному «Спартаку».
Есть только один фактор, который может помешать «Ак Барсу» сыграть хорошо в этом матче – дисквалификация Воронкова. Это значит, что лучшая тройка «Ак Барса» разбита. Но я уверен, что в той форме, в которой сейчас находится «Ак Барс», он должен забивать «Магнитке» много.
Проблемы «Магнитки» необъяснимы. У неё проблемы с игрой в атаке и с игрой в обороне. На мой взгляд, в этом матче будет забито не менее пяти голов. Мой прогноз – тотал больше 4.5. Радулов гонится за бонусами, «Ак Барс» сейчас не проигрывает никому и при этом забивает немалое количество голов», — сказал Батрак.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.18.
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