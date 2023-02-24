ЦСКА — «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 3.85.

«Глядя на последние результаты ЦСКА, становится жалко его следующего соперника. Восемь шайб «Торпедо», семь – «Спартаку», сколько придётся на долю «Динамо»? Армейцы подходят к плей-офф в полной боевой готовности. Почти наверняка они финишируют вторыми на Западе и, судя по всему, в соперники получат «Северсталь». А вот «Динамо» будет встречаться либо с «Локомотивом», либо с «Торпедо». Но от бело-голубых уже ничего не зависит. Они как идут пятыми, так и на этом же месте останутся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В любом случае матч между ЦСКА и «Динамо» я бы назвал разминкой перед плей-офф. Команды вряд ли будут выкладываться полностью, хотя уступать никто не захочет. Поставил бы на ничью в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

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