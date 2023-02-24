ЦСКА — «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.
Ставка: ничья за 3.85.
«Глядя на последние результаты ЦСКА, становится жалко его следующего соперника. Восемь шайб «Торпедо», семь – «Спартаку», сколько придётся на долю «Динамо»? Армейцы подходят к плей-офф в полной боевой готовности. Почти наверняка они финишируют вторыми на Западе и, судя по всему, в соперники получат «Северсталь». А вот «Динамо» будет встречаться либо с «Локомотивом», либо с «Торпедо». Но от бело-голубых уже ничего не зависит. Они как идут пятыми, так и на этом же месте останутся.
В любом случае матч между ЦСКА и «Динамо» я бы назвал разминкой перед плей-офф. Команды вряд ли будут выкладываться полностью, хотя уступать никто не захочет. Поставил бы на ничью в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.18.
«Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон».
- 24 февраля 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 февраля 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 22 февраля 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00