«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Фулхэма» за 2.35.

«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» проведут встречу в 25-м туре чемпионата Англии. Сейчас соперники находятся в разной ситуации в лиге. Думаю, виктория всё-таки тут достанется хозяевам поля, выступающим намного лучше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фулхэм» — очень крепкая команда. Наблюдая за тем, как клуб проводит этот сезон, трудно представить, что ещё год назад он представлял английский Чемпионшип. Часто «дачники» набирают очки и дают отпор сильным соперникам. Сейчас с 38 очками команда идёт на шестом месте и отстаёт от «Ньюкасла» с пятой строчки всего на три очка.

В последних матчах «Фулхэм» не проигрывал – две виктории и одна ничья. Правда, все эти встречи клуб провёл с нижестоящими противниками. До этого «дачники» пару раз проиграли вышестоящим «Ньюкаслу» (0:1) и «Тоттенхэму» (0:1).

А вот «Вулверхэмптон» проводит не лучший свой сезон. Клуб пытается окончательно не опуститься в зону вылета из АПЛ. И пока что «волки» с этой задачей справляются. Сейчас с 23 очками подопечные Хулена Лопетеги идут на 15-й позиции. Хотя большого отрыва от преследователей у команды пока нет. Также в этом сезоне «Вулвс» пришлось поменять тренера, чтобы улучшить своё положение в лиге.

На первый взгляд может показаться, что тут встречаются равные соперники. Но на деле это не так. «Фулхэм» — команда, которая по праву в таблице стоит выше середины. «Дачники», думаю, могут даже за еврокубки по итогам сезона побороться. А вот «Вулверхэмптону» нужно хотя бы не вылететь из лиги. Ставлю на победу «Фулхэма», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.39.

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