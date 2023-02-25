«Волга» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Волга» Ульяновск – «Зенит» в Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.60.

«Возобновляется сезон для «Зенита», которому предстоит сыграть в Ульяновске. Понятно, что петербуржцы нацелены на то, чтобы сделать дубль в этом сезоне. Они переместились из Пути РПЛ в Путь регионов, заняв только третье место в группе. Но, возможно, так даже удобнее. Посмотрим.

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Тем не менее уже очень много разговоров вокруг этого матча. В основном все это вызвано готовностью поля в Ульяновске. Очевидно, что играть будет крайне сложно. Но комиссия поле приняла, сама «Волга» отказалась играть в Петербурге. Для болельщиков праздник в любом случае будет. И обстановка на стадионе будет невероятной.

Кубковые игры на этой неделе показали, что даже на плохих полях можно создавать, забивать. Если готовность хорошая, то все будет получаться. Поэтому, думаю, «Волга» какое-то время поборется, там в составе есть опытные футболисты, прошедшие РПЛ, но класс «Зенита» постепенно проявится. Вылетать петербуржцы не намерены», — сказал Титов.

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