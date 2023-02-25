Прогноз на матч Кубка России «Волга» — «Зенит» с коэффициентом 2.45

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Волга» — «Зенит».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.
«Волга» на пути к четвертьфиналу обыграла трёх соперников, каждого со счётом 2:1. Самой сильной из пройденных ульяновцами команд был кризисный «Рубин». Сама же «Волга» сейчас один из аутсайдеров Первой лиги, которая рискует вылететь из неё спустя год после возвращения.
«Зенит» провалился в группе, заняв лишь третье место, пропустив вперёд себя «Спартак» и «Крылья». А после драки в матче со «Спартаком» петербуржцы ещё и потеряли трёх лидеров, без которых команде придётся тяжело. Чемпион очень прохладно отнёсся к Кубку России, в этих матчах Сергей Семак почти не выпускал основу. Вполне вероятно, что в Ульяновске он поступит так же.
Тут против «Зенита» говорит очень многое: плохое поле, недооценка соперника, возможная ротация от Семака. «Волга» сама по себе довольно боевая команда. Букмекеры слишком уж переоценивают «Зенит», который может и не добиться уверенной победы. Будет очень много борьбы и очень мало голов, так как хозяева уйдут в глухую оборону и всеми силами будут стараться мешать сопернику. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.45. А еще можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 10.40.
Месси отказывается идти на сокращение зарплаты ради продления контракта с «ПСЖ».
Прогноз на матч «Кёльн» — «Вольфсбург» с коэффициентом 3.55.
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