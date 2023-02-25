Прогноз на матч Кубка России «Волга» — «Зенит» с коэффициентом 2.45

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Волга» — «Зенит».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.

«Волга» на пути к четвертьфиналу обыграла трёх соперников, каждого со счётом 2:1. Самой сильной из пройденных ульяновцами команд был кризисный «Рубин». Сама же «Волга» сейчас один из аутсайдеров Первой лиги, которая рискует вылететь из неё спустя год после возвращения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» провалился в группе, заняв лишь третье место, пропустив вперёд себя «Спартак» и «Крылья». А после драки в матче со «Спартаком» петербуржцы ещё и потеряли трёх лидеров, без которых команде придётся тяжело. Чемпион очень прохладно отнёсся к Кубку России, в этих матчах Сергей Семак почти не выпускал основу. Вполне вероятно, что в Ульяновске он поступит так же.

Тут против «Зенита» говорит очень многое: плохое поле, недооценка соперника, возможная ротация от Семака. «Волга» сама по себе довольно боевая команда. Букмекеры слишком уж переоценивают «Зенит», который может и не добиться уверенной победы. Будет очень много борьбы и очень мало голов, так как хозяева уйдут в глухую оборону и всеми силами будут стараться мешать сопернику. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.45. А еще можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.

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