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«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.82.

«Реал» добыл пять выигрышей кряду во всех турнирах и показывает очень солидный футбол в последнее время. Команде удается сохранять шансы на титул в Примере, да и в Лиге Чемпионов была добыта яркая волевая победа над «Ливерпулем». «Сливочные» хороши в атаке и могут создать голевой момент на ровном месте, показав в Англии просто потрясающую реализацию. Однако в дерби стоит ждать непростого противостояния, учитывая, что и оппонент набрал приличный ход.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико», в свою очередь, очень солидно и ровно выглядит во второй части сезона, добыл четыре победы и ничью в пяти прошлых турах Ла Лиги и закрепился на четвертой строчке общего зачета. «Матрасники» в этот период вновь вернулись к прагматизму и по большей части выигрывают минимально, демонстрируя высокий уровень оборонительных построений. Команда прибудет к соседу по городу в боевом настроении и так просто очки принципиальному противнику не отдаст.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать примерно равного противостояния и шансы на успех у клубов одинаковы. Да, «Реал» прибавил в последнее время, но пока нельзя сказать, что вернул себе стабильность и еще уязвим в обороне. А вот номинальные гости обороняются очень здорово и пройти их рубежи будет совсем непросто. Я считаю, что стороны обменяются голами и не выявят сильнейшего, учитывая все предматчевые расклады», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.40.

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