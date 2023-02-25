Энди Маррей – Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на финал турнира в Дохе

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на финал в Дохе Энди Маррей – Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева и ТМ 20.5 за 1.91.

«В финале турнира в Дохе нас ждёт весьма любопытный поединок. Даниил Медведев против Энди Маррея. Британец, конечно, легенда мирового тенниса. Но, если говорить откровенно, то его лучшие годы уже давно позади. Сейчас Энди занимает 70-е место в рейтинге АТР и выход в финал для него уже большой успех. Тем более что в полуфинале против чеха Иржи Лехечки, который длился почти два с половиной часа, Маррей отыграл пять матчболов. Причём три подряд! В общем, фортуна на этом должна закончиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот наш Даниил Медведев в полуфинале оформил свою шестую победу подряд над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом менее чем за два часа – 6:4, 7:6 (9:7). Тай-брейк получился затяжным, и там россиянин отыграл три сетбола. То есть, и в психологическом плане Медведев вполне созрел для второго титула подряд. Ну а с Марреем Даниил играл дважды и оба раза был сильнее. Уверена в его победе и сейчас, причем в двух сетах. Ставлю на победу Медведева и тотал меньше 20.5», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 10.40.

Медведев вышел в финал на втором турнире подряд.

Медведев высоко оценил Маррея, с которым сыграет в финале турнира в Дохе.

Самсонова и Кудерметова вышли в финал парного разряда турнира в Дубае.