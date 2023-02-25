«Реал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Атлетико» в 23-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«У «Реала» был матч среди недели в Лиге чемпионов, который сложился драматично, но очень позитивно психологически для «Реала», который практически обеспечил себе выход в четвертьфинал. «Реал» показал, что он во всех ситуациях держит строй, не ломается и знает, что ему делать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» вылетел из всех возможных турниров, поэтому сохраняет мотивацию только в Ла Лиге. Недавно эти команды играли в Кубке Испании, где «Атлетико» продемонстрировал хорошую игру, вёл в счёте, но что-то произошло во втором тайме, когда Анчелотти подкорректировал игру, и «Реал» дожал соперника в дополнительное время.

Разумеется, дерби прогнозировать очень сложно. «Реал» в отличной форме, просто потрясающе играет Винисиус, хорошо играет Родриго, как всегда продуктивен Бензема.

«Атлетико» менее стабилен, хоть и обыграл «Атлетик» Бильбао в прошлом туре. «Реал» — фаворит. Я бы предложил на этот матч вариант 2-3 гола в матче. Здесь вряд ли стоит ждать разгрома 3:0, но 1:1 или 2:0 в ту или иную сторону вполне возможны», — сказал Генич.

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