«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.75.

«Кристал Пэлас» примет дома «Ливерпуль» в рамках 25-го тура АПЛ. Красные на неделе побывали на настоящих «американских горках» в матче Лиги чемпионов с «Реалом». Думаю, после крупного поражения мерсисайдцы будут настроены на уверенную победу в игре с «орлами».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» пополнил список европейских команд, которые в плей-офф Лиги чемпионов сперва вели в счёте в игре с «Реалом», а потом пропускали от него много мячей. Более того, подопечным Клоппа удалось некоторое время вести со счётом 2:0. Но спустя некоторое время в первом тайме мерсисайдцы «посыпались». В итоге – пять пропущенных голов. Отыграться «Ливерпулю» будет очень сложно, думаю.

Впрочем, размышлять об ответном матче сейчас нет смысла. Ведь игра пройдёт через пару недель. Сейчас же красные могут сконцентрироваться на АПЛ, где дела у них тоже идут не лучшим образом. С 35 очками команда Клоппа располагается в середине таблицы, на восьмом месте. В последнем туре «Ливерпуль» смог обыграть вышестоящий «Ньюкасл» — 2:0.

«Кристал Пэлас» стоит в таблице АПЛ ниже «Ливерпуля» — на 12-м месте. Сейчас «орлы» идут на серии без побед. В пяти турах клуб четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Если честно, я не вижу, за счёт чего «Пэлас» может доставить проблем своему сопернику в этом туре.

Думаю, «Ливерпуль» будет очень мотивирован после позорного поражения от «Реала» в Лиге чемпионов. Часто в том матче красные были беспомощными. Так что сейчас «Кристал Пэлас» точно не избежать поражения. Предлагаю поставить на победу «Ливерпуля», — сказал Павлюченко.

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