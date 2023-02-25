«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетико».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.
«23-й тур чемпионата Испании. Мадридское дерби. 10 очков разделяют команды. «Реал» Мадрид находится на втором месте, а «Атлетико» — на четвёртом.
«Атлетико» вновь стал напоминать себя прежнего. Эта команда мучается на поле, но вырывает победы. Во всех последних матчах «Атлетико» забивал ровно один гол. Если не пропускали, то побеждали. А если пропускали, то дожать уже не удавалось. С «Реалом» в Кубке «матрасники» недавно сыграли 1:3.
Мадридский «Реал» в хорошей форме, но при этом у Анчелотти сложнейший календарь. Среди недели был выезд в Ливерпуль, где уступали 0:2, но победили 5:2. Потратили кучу сил и эмоций. Естественно, ресурсов не хватит в этом мадридском дерби. Дважды за неделю выдавать такое просто невозможно.
«Атлетико» более свеж, он готовился конкретно к этому матчу. А Симеоне умеет готовить своих игроков к конкретным схваткам. Будет упорнейшая борьба с большим количеством ЖК, возможно удаление.
Абсолютно точно голов будет мало. «Реал» вполне может не победить. Я поставлю на ТМ 2.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 10.40.
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