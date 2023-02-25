«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.

«23-й тур чемпионата Испании. Мадридское дерби. 10 очков разделяют команды. «Реал» Мадрид находится на втором месте, а «Атлетико» — на четвёртом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» вновь стал напоминать себя прежнего. Эта команда мучается на поле, но вырывает победы. Во всех последних матчах «Атлетико» забивал ровно один гол. Если не пропускали, то побеждали. А если пропускали, то дожать уже не удавалось. С «Реалом» в Кубке «матрасники» недавно сыграли 1:3.

Мадридский «Реал» в хорошей форме, но при этом у Анчелотти сложнейший календарь. Среди недели был выезд в Ливерпуль, где уступали 0:2, но победили 5:2. Потратили кучу сил и эмоций. Естественно, ресурсов не хватит в этом мадридском дерби. Дважды за неделю выдавать такое просто невозможно.

«Атлетико» более свеж, он готовился конкретно к этому матчу. А Симеоне умеет готовить своих игроков к конкретным схваткам. Будет упорнейшая борьба с большим количеством ЖК, возможно удаление.

Абсолютно точно голов будет мало. «Реал» вполне может не победить. Я поставлю на ТМ 2.5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 10.40.

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