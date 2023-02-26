«Акрон» – «Торпедо»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Акрон» – «Торпедо» Москва в Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: «Акрон» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Еще одно противостояние команд из разных лиг в Кубке России. Здесь расклады не такие однозначные, как в матче «Волги» и «Зенита». Не знаю, чего ждать от «Торпедо». Талалаев ситуация не выправил, хотя не так мало времени у него было. Шансы на спасение места в РПЛ минимальные. Сейчас руководство покидает Геркус. Никакой стабильности нет. Понятно, что на команде все это сказывается. Не подписали Дзюбу, отказались от Смольникова, взяли легионеров, об уровне которых мы можем только догадываться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Акрона» не самая простая ситуация в Первой лиге. Скорее всего, тольяттинцы будут вести борьбу за выживание. Но я бы не сказал, что у них слабый состав. Очень много опытных ребят – под 30 лет, да даже за 30. В атаке как раз есть молодые, которые сейчас на сборах неплохо выглядели, – Апеков, Эльдарушев. Баланс опыта и молодости, как мне кажется, соблюден. Про тренера Калешина немало позитивных отзывов. Здесь есть шанс показать себя.

Думаю, матч будет без обилия моментов и голов. «Торпедо» мало забивает, но и в обороне более-менее ситуация наладилась. Но все-таки считаю, что шансы «Акрона» повыше, в том числе и по той причине, что играют дома. Ставлю на то, что хозяева не уступят при тотале меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с коэффициентом 3.30.

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