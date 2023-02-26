«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: ничья за 3.74.

«Регулярный чемпионат заканчивается, и сегодня мы говорим о матче последнего тура. Причем о матче потенциальных финалистов Востока – просто хотя бы потому, что на сегодняшний день и «Авангард», и особенно «Ак Барс» видятся наиболее вероятными участниками восточного финала. Обе команды, конечно, не без греха, но эти две, по крайней мере, к концу регулярного сезона, сумели разобраться со всеми своими колебаниями и «штормами». И вновь стали теми, кого мы хорошо знаем. Кто еще на Востоке может на это претендовать? Разве что «Салават», но он только-только приходит в себя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

К предстоящему матчу ситуация сложилась таким образом, что «Ак Барсу» от него ничего не нужно, кроме плановой тренировки при подготовке к плей-офф. А вот «Авангарду» очень даже нужно, причем даже одного очка может не хватить, поскольку наступающий ему на пятки «Салават» одержал в основное время больше побед. То есть при равенстве очков займет место выше. А зачем «ястребам» менять на кого-то уютного и почти домашнего «Адмирала»? Поэтому они будут рвать и в рвении своем могут преуспеть.

Самое главное, что в предстоящем матче существует результат, который удовлетворит обоих соперников. А когда такой вариант имеется, он немедленно превращается в наиболее вероятный. В нашем случае это будет победа «Авангарда» за пределами основного времени. Думаю, от этого результата нам и надо скакать.

Будет ли в матче много заброшенных шайб? Шайбы будут, но не думаю, что их будет много. Все-таки в режиме финальной подготовки к плей-офф все команды делают упор на защитные варианты. Для «Ак Барса» он и вовсе родной. «Авангарду» надо побеждать, то есть надо забивать, поэтому он будет активнее. А по итогам игры будет убойная ничья, после чего «ястребы» либо в овертайме, либо в серии послематчевых буллитов наберут второе очко. Потому что оно им больше нужно», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

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