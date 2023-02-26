«Тоттенхэм» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.40.

«Тоттенхэм» в АПЛ сыграет с «Челси» — это очень интересная игра, как я считаю. Лондонское дерби, эмоции. Соперники выдадут яркий матч и, скорее всего, не определят победителя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Челси» все еще не может нащупать свою игру. Состав у «синих» очень глубокий теперь, много индивидуальностей. Пока что тренер Грэм Поттер не нашел ключ к тому, как лучше применять весь свой арсенал футболистов. На прошлой неделе клуб в Лиге чемпионов встречался с сильными соперником из Бундеслиги – «Боруссией» Дортмунд. Ничего «пенсионеры» не смогли противопоставить своему противнику – проиграли 0:1.

А на прошлых выходных «Челси» еще и уступил аутсайдеру чемпионата Англии. Со счетом 1:0 «синих» обыграл «Саутгемптон». Кресло под Грэмом Поттером явно зашаталось – СМИ только и пишут о его проблемах. Но повод для переживаний действительно есть – команда побеждает катастрофически мало и все еще идет в середине таблицы АПЛ.

«Тоттенхэму» же пока не из-за чего сильно волноваться – команда все еще идет в топ-4 и часто побеждает. Хотя время от времени «шпоры» уступают все-таки. Кроме «Манчестер Сити» (2:4), подопечным Антонио Конте поражение недавно нанес нижестоящий «Лестер» (1:4). Есть у команды проблемы в защите.

Также не лучшим образом себя «Тоттенхэм» показал недавно в Лиге чемпионов, где его без особых проблем обыграл «Милан». Но на этот раз четыре мяча лондонцы не пропустили, а уступили со скромным счетом 0:1. Так что в ответном матче клуб наверняка постарается отыграться. Думаю, есть шансы на успех у «шпор».

А вот в выигрыш хозяев поля в этом противостоянии я не очень верю. Но также не вижу, за счет чего «Челси» сможет обыграть «Тоттенхэм». Силы соперников равны, вряд ли они определят победителя в очной встрече», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с коэффициентом 3.30.

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