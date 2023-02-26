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«Динамо» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Динамо» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» (Москва) – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 1.68.

«Спартак» проведёт свой последний матч в сезоне. Динамовцы уже думают о плей-офф, о том, как играть против «Торпедо» Игоря Ларионова. Тем не менее настрой на матч со «Спартаком» будет серьёзным. Нужно с хорошим настроением завершить регулярный чемпионат, тем более у бело-голубых остался неприятный осадок, когда они упустили победу над ЦСКА за три с половиной секунды до окончания третьего периода. Победа «Динамо» в основное время», — сказал Плющев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

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