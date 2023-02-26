«МЮ» — «Ньюкасл»: прогноз Егора Титова на финальный матч Кубка лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги сезона-2022/2023.

Ставка: победа «МЮ» и ТБ 1.5 за 2.60.

«Манчестер Юнайтед» сейчас на ходу. Команда, на мой взгляд, еще не выбыла из чемпионской гонки, хотя главным претендентом на победу не является, прошла «Барселону» в Лиге Европы, а сейчас может выиграть полноценный титул.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«МЮ» для меня явный фаворит этого финала. «Ньюкасл» проводит лучший сезон за долгие годы. Инвестиции в клуб не пропадают зря, команда и претендует на трофей, и борется за место в Лиге чемпионов. Но в последнее время «сороки» немножко просели. Тяжело показывать стабильно хороший футбол на протяжении всего сезона, и сейчас у «Ньюкасла» кризисный момент. Три матча уже не могут выиграть, в последней встрече уступили «Ливерпулю». Не скажу, что по игре всё плохо, но чуть-чуть пропала уверенность, где-то не повезло, и вот уже неудачная полоса.

Я ставлю на победу «МЮ» и тотал больше 1.5 мяча. На кураже команда тен Хага, многое получается. Состав подобрался просто шикарный, позиции дублируются, тренер всегда может усилить игру со скамейки. Пришло время брать трофей», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с коэффициентом 3.30.

Агент Вендела назвал позором инцидент с бананом в Ульяновске.

Агент Барбоза: Дзюба ещё может сыграть за сборную России.