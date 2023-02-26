«Марсель» – «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги 1

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ» в 25-м туре Лиги 1 сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.86.

«Ситуация во французской лиге могла обостриться, если бы «ПСЖ» не вырвал победу в прошлом туре в матче с «Лиллем» (4:3). Ведь до этого было поражение от «Монако», и отрыв от конкурентов мог сократиться до трех очков. А ближайшим преследователем Парижа является как раз «Марсель». Но и сейчас еще можно возродить интригу, такой шанс выпадает самим марсельцам, тем более играют дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Недавно команды встречались в Кубке Франции, и «Марсель» одержал победу 2:1. Малиновский тогда забил победный мяч. В отличной форме марсельцы: в 2023 году у них всего 1 поражение и 1 ничья. Во всех остальных встречах команда побеждала. А у «ПСЖ» есть явные проблемы в обороне, очень много пропускают.

Не рискну поставить на «Марсель», а вот голы здесь жду. Атака парижан с такими звездами точно забивать должна, но оборона на таком сложном выезде обязательно дрогнет. Поэтому остановлюсь на варианте – обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

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