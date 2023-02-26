«Севилья» – «Осасуна»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Осасуна» в 23-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: второй тайм больше первого за 2.10.

«Севилья», разумеется, заставила понервничать своих болельщиков в Лиге Европы. После 3:0 дома с ПСВ в концовке ответного матча создали себе такие проблемы. Играли в целом неплохо, но два мяча в конце пропустили, а затем и третий, но его отменили из-за офсайда. В общем, благополучно все закончилось для команды Сампаоли. «Севилья» прошла дальше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В чемпионате «Севилья» в последнее время дела выправила и уже на 12-м месте. Правда, все равно это не так далеко от зоны вылета, потому что плотность очень большая. У «Севильи» 25 очков, а у «Хетафе», который на 18-м месте, всего на 3 меньше – 22.

В этом туре «Севилья» играет с «Осасуной». Мы помним, что именно «Осасуна» остановила путь севильцев в Кубке Испании. И сейчас у «Севильи» был перелет в Голландию, потом возвращались. График достаточно плотный. «Осасуне» должно быть попроще. Но вряд ли «Осасуна» с шашкой наголо понесется вперед, полетит на эту «Севилью», у которой вполне неплохой, глубокий состав.

«Осасуна» в последних 8 турах играла исключительно «низы». Напрашивается «низ» и в этой паре. Думаю, можно было бы сыграть даже «тотал меньше 2 мячей с расходом». Но я все-таки возьму «второй тайм результативнее первого», как это было в матче «Осасуны» с «Реалом». «Осасуна» там хорошо играла, но все-таки класс взял свое. Длинная скамейка у «Севильи», она может помочь Сампаоли во втором тайме, несмотря на упертость памплонского клуба», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с коэффициентом 3.30.

Агент Вендела назвал позором инцидент с бананом в Ульяновске.

Агент Барбоза: Дзюба ещё может сыграть за сборную России.