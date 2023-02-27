Кубок Гагарина: все пары, кто с кем сыграет, расписание матчей, кто фаворит

26 февраля завершился регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги. После этого стали известны все пары Кубка Гагарина — 2023.
Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» назвали фаворита на победу в Кубке Гагарина — 2023. Они считают, что больше шансов у СКА — коэффициент на победу 3.20.
Вероятность победы в Кубке Гагарина «Ак Барса», ЦСКА и «Металлурга» оценили коэффициентом 5.50. Если «Авангард» возьмёт трофей — сыграет 7.00.
Запад:
- СКА — «Динамо» (Минск) — 1 марта;
- ЦСКА — «Северсталь» — 2 марта;
- «Локомотив» — «Витязь» — 1 марта;
- «Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 2 марта.
Восток:
- «Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1 марта;
- «Салават Юлаев» — «Адмирал» — 1 марта;
- «Авангард» — «Сибирь» — 2 марта;
- «Автомобилист» — «Металлург» — 2 марта.
На Западе две серии стартуют 1 марта — между СКА и минским «Динамо», а также между «Локомотивом» и «Витязем». Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Ярославле соответственно. Другие серии начнутся 2 марта: между ЦСКА и «Северсталью», а также между «Торпедо» и московским «Динамо». Стартовые встречи состоятся в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.
На Востоке 1 марта сыграют «Ак Барс» и «Нефтехимик», а также «Салават Юлаев» и «Адмирал» Первые матчи пройдут в Казани и Уфе соответственно. 2 марта состоятся встречи «Авангард» — «Сибирь» и «Автомобилист» — «Металлург». Первые игры пройдут в Омске и Екатеринбурге соответственно.
Экспресс с коэффициентом 10.16.
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