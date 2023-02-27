Кубок Гагарина: когда старт плей-офф КХЛ, кто с кем сыграет, расписание и календарь матчей

26 февраля завершился регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги. После этого стали известны все пары Кубка Гагарина — 2023.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» назвали фаворита на победу в Кубке Гагарина — 2023. Они считают, что больше шансов у СКА — коэффициент на победу 3.20.

Вероятность победы в Кубке Гагарина «Ак Барса», ЦСКА и «Металлурга» оценили коэффициентом 5.50. Если «Авангард» возьмёт трофей — сыграет 7.00.

Запад:

СКА — «Динамо» (Минск) — 1 марта;

ЦСКА — «Северсталь» — 2 марта;

«Локомотив» — «Витязь» — 1 марта;

«Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 2 марта.

Восток:

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1 марта;

«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 1 марта;

«Авангард» — «Сибирь» — 2 марта;

«Автомобилист» — «Металлург» — 2 марта.

На Западе две серии стартуют 1 марта — между СКА и минским «Динамо», а также между «Локомотивом» и «Витязем». Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Ярославле соответственно. Другие серии начнутся 2 марта: между ЦСКА и «Северсталью», а также между «Торпедо» и московским «Динамо». Стартовые встречи состоятся в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

На Востоке 1 марта сыграют «Ак Барс» и «Нефтехимик», а также «Салават Юлаев» и «Адмирал» Первые матчи пройдут в Казани и Уфе соответственно. 2 марта состоятся встречи «Авангард» — «Сибирь» и «Автомобилист» — «Металлург». Первые игры пройдут в Омске и Екатеринбурге соответственно.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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