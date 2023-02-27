«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

«Первая игра прошла довольно интересно. Мой прогноз, что голов будет немного, прошёл. Думаю, что вторая игра будет другой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первой игре «Спартак» доминировал в первом тайме, здорово играл, накрывая соперника. Когда были силы, «Спартак» выглядел здорово, но во втором тайме спартаковцы уже подустали, «Локомотив» провёл замены и перестроил игровую схему, после чего начал атаковать и создавать моменты. У «Спартака» тоже были моменты, чтобы увеличить счёт.

Думаю, что вторая игра будет продолжением второго тайма первой игры. «Локомотив» сразу пойдёт вперёд, а «Спартак» будет ловить свои моменты. Поле будет в лучшем состоянии, так что голов будет больше, чем в первом тайме. Но «Спартак» сейчас просто сильнее.

Мой первый прогноз – тотал больше 2.5. Второй прогноз – индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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