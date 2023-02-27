Филип Краинович — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Филип Краинович – Андрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва с форой (-3.5) за 1.54.

«Серб Филип Краинович очень неудобный соперник для Андрея Рублёва. Впервые они встретились ещё в 2017 году на Кубке Кремля, и Краинович был сильнее. С тех пор теннисисты сыграли между собой ещё четыре матча и общий баланс — 3-2 в пользу серба. Кстати, их последний матч состоялся в 2022 году и его также выиграл Филип. Но то было на грунте, а на харде Рублёв одержал над Краиновичем обе свои победы, в том числе и здесь в 2020 году. Так что надеюсь, что Андрея не зря «посеяли» так высоко в Дубае, у него в столице ОАЭ второй номер, а в рейтинге он пятый. А ещё Рублёв является действующим чемпионом турнира. И разница в рейтинге у теннисистов громадная – пятое место против 67-го.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, фаворит очевиден, но россиянину придётся очень постараться, чтобы одолеть крайне упорного и неуступчивого Филипа Краиновича. Желаю Андрею Рублёву хорошей игры и победы. Ставлю на победу россиянина с форой (-3.5) гейма», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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