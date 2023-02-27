«Урал» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Ростов» в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Кубок России, ответные матчи Пути РПЛ. Начинаем, конечно, с поездки в Екатеринбург, где обещают крепкий минус. Пока никто не понимает, в каком состоянии там находится поле. «Ростову» тяжело приходилось добираться до Екатеринбурга, как и «Уралу» до Ростова.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом матче была ничья – 1:1. И после той встречи тренеры признались, что футбола было мало, а борьбы было много. Валерий Карпин даже назвал это не футболом, а регби. Но, учитывая, что и у тех, и у других очень хорошие стандарты, хорошие исполнители (Уткин и Ранджелович здорово подают), думаю, всё равно голы здесь быть должны, какого бы качества ни было поле. Фолов будет много, единоборств будет много. Стало быть, стандарты ребятам в помощь.

Раз команды часто в последнее время обмениваются забитыми мячами, то и здесь попробуем подловить, что будут голы и в те, и в другие ворота. Если бы была возможность поставить на гол со стандарта, я бы именно такой прогноз дал. Но выберу вариант просто «обе забьют» за отличный коэффициент 1.9. Я вполне допускаю, что может быть ничья 1:1, как и в первом матче», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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