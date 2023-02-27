«Звезда» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч Пути регионов Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Звезда» – «Пари Нижний Новгород» в Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.

«Ещё один матч из Пути регионов в Кубке России. Команда из РПЛ встречается с клубом, который пока даже не в Первой лиге. Понятно, что преимущество в классе должно быть на стороне нижегородцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но не так легко прогнозировать матч. «Звезда», конечно, настроена, там голодные до побед ребята. Тренирует петербуржцев Дмитрий Комбаров, у которого богатый игроцкий опыт. Уверен, он сумеет зарядить парней. Есть и преимущество в виде более знакомого искусственного поля.

У «Пари» новый тренер. И пока никто не знает, что покажет команда весной. Артём Горлов будет работать с командой. Денис Глушаков пришёл в нижегородский клуб. Он говорил, что хорошо знаком с Горловым, наверняка станет проводником тренерских идей.

Будет достаточно морозно. Много голов я не жду. Но класс у «Нижнего» всё-таки выше, поэтому поставлю на то, что «Пари» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. «Звезда», как я посмотрел, не слишком убедительно выступала на сборах», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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