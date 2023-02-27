«Спартак» — «Локомотив»: ставка Константина Генича на игру Кубка России 27 февраля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» Москва в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.80.

«После победы «Спартака» в первом матче 1:0 двойственные чувства остались у болельщиков. «Локомотив» провалил первый тайм, но во втором был чрезвычайно хорош. Просто откровенно не повезло Дзюбе и Ко: была и штанга, и отменённый гол, и ещё несколько хороших моментов. А «Спартак» во втором тайме физически подсел. Видно, что пока не в полном здравии и не в полном порядке легионеры, в частности Квинси Промес, который полчаса получил в первом матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас будет первый матч «Спартака» дома. Он лихо входит в игру. А «Локомотив» с учётом тех изменений, которые сделал после перерыва Галактионов, наверняка что-то подкорректирует по составу. Думаю, что и Глушенков, и Миранчук своей игрой, в принципе, заслужили право выйти в стартовом составе.

«Локомотиву» надо забивать, но играть с оглядкой на свои ворота. Думаю, мы вправе ждать такой же боевой и лихой первый тайм, как получился у «Спартака» в Черкизове. Голы вполне могут быть уже в первой половине.

Я бы взял «тотал первого тайма больше 1 мяча» за 1.8. В крайнем случае будет расход. «Спартак» один забил, а мог забить гораздо больше. Почему бы не повторить то же самое у себя дома в ответной игре с «Локомотивом», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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