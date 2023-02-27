Карен Хачанов — Ботик ван де Зандcхулп: ставка Надежды Петровой на игру в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Карен Хачанов – Ботик ван де Зандсхулп.
Ставка: победа Хачанова за 1.50.
«На старте турнира в Дубае россиянину Карену Хачанову достался очень непростой соперник. Почти ровесник Карена, ему 27 лет (россиянину 26), голландец Ботик ван де Зандсхулп по состоянию на 20 февраля занимает 34-е место в рейтинге и способен оказать Хачанову очень серьёзное сопротивление.
Карен в том же рейтинге идёт 14-м. Но это не даёт ему какого-то весомого преимущества. Всё будет решаться на корте и на своей подаче. А тут вопрос к навыкам и тренировкам. Надеюсь, что Хачанов сможет выйти в следующий раунд, пусть для этого ему понадобятся и все три партии.
Ну а в единственном очном поединке, дело было в 2021 году, тоже на харде, сильнее был россиянин и тоже в трёх сетах. Победа Хачанова», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 10.16.
Самсонова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA.
- 27 февраля 2023
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
- 26 февраля 2023
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 февраля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00