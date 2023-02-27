Карен Хачанов — Ботик ван де Зандcхулп: ставка Надежды Петровой на игру в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Карен Хачанов – Ботик ван де Зандсхулп.

Ставка: победа Хачанова за 1.50.

«На старте турнира в Дубае россиянину Карену Хачанову достался очень непростой соперник. Почти ровесник Карена, ему 27 лет (россиянину 26), голландец Ботик ван де Зандсхулп по состоянию на 20 февраля занимает 34-е место в рейтинге и способен оказать Хачанову очень серьёзное сопротивление.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Карен в том же рейтинге идёт 14-м. Но это не даёт ему какого-то весомого преимущества. Всё будет решаться на корте и на своей подаче. А тут вопрос к навыкам и тренировкам. Надеюсь, что Хачанов сможет выйти в следующий раунд, пусть для этого ему понадобятся и все три партии.

Ну а в единственном очном поединке, дело было в 2021 году, тоже на харде, сильнее был россиянин и тоже в трёх сетах. Победа Хачанова», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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