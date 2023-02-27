«Урал» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Ростов» в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Урала» с форой (0) за 1.65.

«Ответный матч между «Уралом» и «Ростовом». Пока открыт вопрос, кто пройдёт в следующую стадию. В первом матче мне «Урал» понравился чуть больше. Показалось, что команда лучше понимала, что от неё требуется на поле. Но вовремя моменты не реализовали, не увеличили преимущество, после чего получили в свои. И теперь шансы примерно равные.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» слабо выглядел в выставочном турнире. Сзади просто бардак был. И сейчас команда готова не так здорово, как на осеннем отрезке сезона. Понятно, что поле мешает, но в целом заметна какая-то разобщённость в игре.

Думаю, при своих болельщиках «Урал» пойдёт вперёд, вполне ему по силам этот «Ростов» дома обыграть. При Гончаренко команда преобразилась, стала серьёзной силой. Там есть хороший состав, есть кого выпустить со скамейки. Поувереннее он сейчас выглядит, если судить по первому матчу», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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