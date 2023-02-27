«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» Москва в 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Спартака» за 1.74.

«Ещё одно дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Должен получиться интересный матч. По крайней мере, первая игра по эмоциям понравилась. Спартаковцы владели большим преимуществом в первом тайме – забил Пруцев, но моментов было очень много. А во второй половине после замен «Локомотив» сумел поддавить. «Спартак» не разобрался, как нужно играть, мяч хуже держался.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь я жду от «Спартака» такой же игры, как в первом тайме в Черкизове. Уверен, что начнут активно, постараются сразу забить, а потом развить успех. Промес должен потихоньку прибавлять, новички постепенно осваиваются. Всё-таки на данный момент красно-белые – более сыгранная команда в сравнении с «Локомотивом», который только привыкает к требованиям Галактионова. У железнодорожников сырая команда, очень много новичков, пусть некоторые с большим опытом.

Я поставлю на победу «Спартака». Он нравился на сборах. Первый тайм игры с «Локомотивом» тоже обнадёжил. Я думаю, тренерский штаб сделает выводы, расскажет игрокам, как не упустить инициативу по ходу ответной встречи», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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