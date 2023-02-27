«Спартак» — «Локомотив»: смотреть онлайн матч Кубка России, по какому каналу прямой эфир

27 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — «Локомотив». Начало – в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч!»
В «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.80. Успех железнодорожников оценивается в 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.
Букмекеры не сомневаются, что встреча «Спартак» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.75. Поставить на то, что «Спартак» забьёт два гола подряд, в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 2.03. За регистрацию каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей. Потратить его можно будет для ставки на любое событие, в том числе на матч Кубка России.
Экспресс с коэффициентом 10.16.
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