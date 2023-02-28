«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: «Краснодар» забьёт в первом тайме за 2.30.

«Краснодар» откровенно провалил первую игру в Москве – проиграл 0:3. Да, были подходики, были какие-то шансы забить, но, скорее, «Краснодар» должен был пропустить гораздо больше, чем три мяча. Мог и все шесть пропустить, если бы не Сафонов. Правда, Матвей там и сам чудил, но потом сам выручал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Краснодара» за плохой игрой должна идти хорошая. Плюс краснодарцы играют у себя дома, и это один из последних матчей, когда болельщики могут прийти без Fan ID. Думаю, в Краснодаре будет замечательная атмосфера на трибунах. И соответствующий настрой должен быть у «Краснодара». Да, проиграли 0:3, да, шансов пройти дальше немного. Скорее всего, «Краснодар» опустится в Путь регионов.

Но, учитывая, что это первый домашний матч в году, пройдёт какая-то накачка от руководства, Ивичу как-то захочется реабилитироваться, думаю, краснодарцы сделают ставку на агрессивное, смелое, наглое, домашнее начало и постараются забить в первом тайме. В последних матчах у «Краснодара» не получалось забивать в первых таймах ЦСКА, пора бы печальную традицию менять.

Мой прогноз – гол «Краснодара» в первом тайме за очень вкусный коэффициент 2.30», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

Скалони продлил контракт со сборной Аргентины по футболу.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года.

Дзюба мог сыграть с «Зенитом» за «Волгу» в Кубке России.