«Ювентус» — «Торино»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Торино» в 24-м туре Серии А сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.75.

«Ювентус» и «Торино» перед дерби разделяет всего одно очко. «Юве» впереди, но не забываем, что у него 15 очков отняли. Тем не менее «Торино» для себя неплохой сезон проводит, идет на девятом месте. Это достаточно прилично. Возможности у клуба не самые обширные. Радует, что Миранчук является заметной фигурой в составе туринского клуба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом круге «Юве» одержал сложную победу. Он не был лучше, но единственный гол всё-таки забил. Отличился Влахович. Сейчас «Ювентус» вроде бы находит себя, уверенно обыграл «Нант» и прошёл в 1/8 финала Лиги Европы. Думаю, на своём поле, при большом стечении болельщиков он должен брать три очка. Матч всё-таки очень принципиальный. Ставлю на чистую победу хозяев», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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