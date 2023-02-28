«Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.89.

«Бристоль Сити» будет у себя дома принимать «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Конечно, класс соперников очень сильно различается. Вряд ли Пеп Гвардиола сделает большую ставку на эту игру и привезёт всех основных игроков. Но даже с расслабленным вторым составом «горожан» хозяева поля вряд ли справятся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бристоль Сити» очень прилично выступает в последние месяцы – идёт на серии без проигрышей. Причём проигрывал клуб в последний раз ещё в декабре прошлого года. С тех пор «зарянки» чередовали победы и ничьи. Несмотря на такую серию, в Чемпионшипе команда идёт не так высоко – на 13-й строчке. Впрочем, нет смысла особо рассуждать о форме «Бристоля», учитывая, какой соперник ему выпал в этом раунде Кубка.

У «Манчестер Сити» наступает важнейший этап в сезоне. В самом разгаре борьба команды за АПЛ и за Лигу чемпионов. Пока что и там и там у «горожан» есть проблемы. В чемпионате Англии клуб всё ещё отстаёт от «Арсенала». Хотя разрыв между лидерами составляет всего два очка – подопечным Пепа Гвардиолы необходимо продолжать выигрывать и ждать оплошностей «канониров».

А вот в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» не смог обыграть «Лейпциг». Их встреча завершилась со счётом 1:1, хотя «горожане» контролировали игру, больше атаковали. Однако отличиться больше одного раза коллективу из Манчестера так и не удалось.

Да, это 1/8 Кубка Англии, да ещё и с середняком Чемпионшипа. Скорее всего, основа «горожан» получит несколько дней отдыха. Но даже не в оптимальном составе подопечные Гвардиолы способны обыграть «Бристоль Сити». Ставлю на азиатскую фору (-2) на «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

Скалони продлил контракт со сборной Аргентины по футболу.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года.

Дзюба мог сыграть с «Зенитом» за «Волгу» в Кубке России.