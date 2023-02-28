«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Олеси Серёгиной на игру Кубка России

Ведущая «Матч ТВ», блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 1/4 финала Фонбет Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.35.

«Перед первой игрой мне казалось, что «Краснодар» хотя бы один гол, но должен будет забить, но поражение 0:3. «Краснодар» выглядел беспомощно, особенно в первом тайме, когда два мяча залетели.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь ЦСКА находится на кураже после такой победы над «быками», но мне кажется, что этот запал немного поутихнет.

С другой стороны, «Краснодар» будет стараться удержать хотя бы ничью. В любом случае победа или поражение уже ничего не решит. Команда останется в группе Пути регионов.

Новый наставник «Краснодара» сейчас пытается найти какую-то новую свою стратегию. В любом случае в ответной игре у «Краснодара» есть все шансы забить или хотя бы удержать ничью. Присмотритесь к этому варианту, а именно к ничьей за 3.35», — сказала Серёгина.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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