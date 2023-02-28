«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка России 28 февраля

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА в Фонбет Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12.

«Наверное, в этой паре, в принципе, всё понятно после первой игры. ЦСКА сумел добиться крупной победы дома. Не думаю, что у «Краснодара» есть какие-то шансы отыграться. И букмекеры так тоже не думают. Ставки на проход ЦСКА даже не принимаются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне не кажется, что армейцы поедут обязательно выигрывать этот матч. «Краснодар», скорее всего, дома захочет просто получить удовольствие от футбола, понимая, что в багажнике крупное поражение. Плюс важно подготовиться к рестарту чемпионата. Это сейчас самое главное. У «Краснодара» новый тренер, ему нужно разобраться с возможностями своих новых футболистов. У «Краснодара» новая команда, и ей тяжело против ЦСКА.

«Краснодар» вряд ли будет запираться у своих ворот, он этого никогда не делает. Думаю, хорошая ставка на этот матч на тотал. «Тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.12. Организации и взаимопонимания в обороне у «Краснодара» пока нет. Команда будет идти вперёд. Так что всё обещает нам хорошее количество забитых мячей», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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